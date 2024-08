Allarme Covid | Nuova Variante Xec Si Diffonde Rapidamente in Italia e nel Mondo

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 27 agosto 2024) Roma - Unadel-19, denominata "Xec", staguadagnando terreno in Europa e potrebbe presto dominare la scena mondiale. Identificata per la prima volta a Berlino a fine giugno, laXec è una ricombinante, cioè un mix genetico di due diverse varianti preesistenti. Dal suo esordio nella capitale tedesca, Xec ha mostrato una capacità di diffusione inusuale, tanto da essere già stata rilevata in tre continenti: Europa, Nord America e Asia. Secondo gli esperti, tra cui Mike Honey, analista di dati in Australia, e Raj Rajnarayanan, professore alla Nyitcom-Arkansas State University, laXec presenta un vantaggio di crescita rispetto alle varianti attualmente dominanti come KP.3.1.1 e le sue discendenti. Il tasso di crescita globale di Xec è stimato intorno al 3,8% al giorno, pari al 27% alla settimana, una velocità senza precedenti.