Telegram e criptovalute cosa c’è dietro l’arresto di Pavel Durov e perché non è un paladino dell’informazione come Assange

(Di lunedì 26 agosto 2024) Il legame tra social network eè strettissimo, quasi simbiotico. I social servono da cassa di risonanza per l’hype legata alle cripto, la rilanciano, la amplificano. Quando sono nelle mani sbagliate, finiscono per diventare un covo di truffatori, di “scammer” nel gergo cripto, che usano l’hype per intortare consumatori ignari e impreparati. A dimostrarlo ancora una volta è una vicenda che sta tenendo banco nelle cronache delle ultime ore:, fondatore e amministratore delegato della società di messaggistica criptata, è stato fermato sabato sera intorno alle 20 appena sceso dal suo aereo privato sulla pista dell’aeroporto parigino di Le Bourget., 39 anni, cittadino franco-russo, era accompagnato dalla sua guardia del corpo e da una donna. Il fermo è stato eseguito dai gendarmi della Gta (Air Transport Gendarmerie).