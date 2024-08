Tappa 10 della Vuelta 2024 | altimetria percorso favoriti e orari tv

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024) Granada, 26 agosto– Adam Yates e Richard Carapaz tornano in classifica, abbandona, purtroppo, Antonio Tiberi. L’unica carta italiana ha abdicato nella nonaa causa di un colpo di calore, temperature elevatissime in Spagna, mentre il britannico e l’ecuadoriano hanno approfittato di un’altra fuga a lunga gittata per rientrare in classifica. Il gruppomaglia rossa è giunto a 3’45” dal vincitore Yates e a poco più di 2 minuti da Carapaz arrivato secondo, miglior italiano Lorenzo Fortunato diciottesimo ma staccato di 7’21” da Yates. Di fatto non ci son più italiani in classifica con il ritiro di Tiberi, che ben si era comportato nella prima settimana. Un peccato. I big non si sono mossi, limitati dai 40 gradipenisola iberica e per ammissione dello stesso Roglic ‘non avevo gambe’ quasi tutti hanno deciso di aspettare giornate migliori.