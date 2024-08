Sven-Goran Eriksson se ne è andato circondato dall’affetto dei suoi cari

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di lunedì 26 agosto 2024) Calcio in lutto.se ne èa 76 anni. La notizia è stata postata sul sito.com e ripresa anche dai media britannici.è stato sempre legato all’Italia, dove ha allenato la Roma, la Fiorentina, la Sampdoria e la Lazio con cui ha vinto uno storico scudetto nel 2000. Il tecnico svedeseè stato anche il primo allenatore non britannico della nazionale inglese, che ha guidato per cinque anni dal 2001 e al 2006. A gennaioaveva annunciato di avere “al massimo” un anno di vita dopo la diagnosi di cancro.