Superman | James Gunn condivide il primo sguardo al Jimmy Olsen di Skyler Gisondo

(Di lunedì 26 agosto 2024) Il co-CEO dei DC Studios e regista diha condiviso ilufficiale al nuovodel DCU. Oggi ricorrono 83 anni dal debutto dinei fumetti DC, e lo sceneggiatore e regista diha condiviso due nuovi scatti della versione didel personaggio. Un post è stato condiviso su X e l'altro su Instagram; l'attore indossa lo stesso costume che abbiamo visto nelle foto del set, suggerendo che sarà il suo look principale per tutta la durata del film. L'attore ha sicuramente un bell'aspetto ed è conosciuto soprattutto per i ruoli in Licorice Pizza, Booksmart, Vacation, The Righteous Gemstones e Santa Clarita Diet.è in trappola nelle nuove foto