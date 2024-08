Smaltimento rifiuti raee – smaltimento e riciclo materiale elettrico

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di lunedì 26 agosto 2024) Loè un processo cruciale nella gestione deielettronici, che include dispositivi come computer, elettrodomestici, telefoni cellulari, televisori e molto altro ancora.è l’acronimo didi Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, e rappresenta una categoria diche richiede un trattamento specifico a causa della presenza di materiali potenzialmente pericolosi per l’ambiente e la salute umana. Nel contesto attuale, in cui la tecnologia evolve rapidamente e i dispositivi elettronici vengono sostituiti sempre più frequentemente, loè diventato un tema di grande rilevanza. Questi, se non gestiti correttamente, possono rilasciare sostanze tossiche come piombo, mercurio e cadmio, inquinando il suolo e le falde acquifere.