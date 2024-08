Sindacato vi spiego la profonda diversità tra Cisl e Cgil Scrive Merlo

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 26 agosto 2024) Recentemente il segretario generale della, Luigi Sbarra, lo ha detto con rara chiarezza: “laè un’altra cosa dalla. Noi facciamo. Lafa politica”. Ecco, in poche parole, semplici ma chiare, si racchiude latra il tradizionale “bianco” rispetto all’antico “rosso”. Con la differenza, non secondaria, che il primo continua a declinare con tenacia e determinazione il ruolo delnella società contemporanea mentre il secondo, altrettanto legittimamente, svolge un ruolo essenzialmente e squisitamente politico e partitico. Una storica distinzione che, però, in questi ultimi tempi, con la leadership politica e dichiaratamente partitica di Landini, si è ulteriormente rafforzata ed affinata.