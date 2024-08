Sharon Verzeni l’alibi di Sergio Ruocco e l’angolo cieco della telecamera | la procura e le ipotesi sul fidanzato

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 26 agosto 2024) «Non sono mai stanco e non mi serve l’avvocato».di, uccisa a Terno d’Isola nella notte tra il 29 e il 30 luglio, sembra non scomporsi mai. Anche se in questi giorni ha fatto la spola tra la casa dei genitorivittima e la caserma dei carabinieri. Per firmare verbali e fornire username e password dei dispositivi elettronici sequestrati. Stamattina tornerà a lavorare. Il datore di lavoro Claudio Fiorendi dice che non è mai mancato un giorno fino a quello dell’omicidiocompagna. Intanto arrivano a cento le persone ascoltate dalladi Bergamo, mentre dieci sono i testimoni identificati grazie alle telecamere su via Castegnate quella notte. Uno di questi ha raccontato di aver visto una persona pulire la strada.