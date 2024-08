Schianto a Cadelbosco morto 58enne di Poviglio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 26 agosto 2024)Sopra (Reggio Emilia), Non ce l’ha fatta uno dei sette feriti nell’incidente avvenuto in tarda mattinata aSotto, coinvolgendo una moto, un’auto e due furgoni. Un uomo di 58 anni, residente a, ha perso la vita. Si chiamava Alberto Braga. Era originario del Mantovano. Restano gravi le condizioni di almeno altri tre dei feriti coinvolti nello. Ma nessuno, salvo complicazioni, sembra essere in condizioni critiche. Sono ricoverati negli ospedali di Parma, Baggiovara, Reggio e Guastalla, dove il personale sanitario sta tenendo sotto stretto controllo l’evolversi della loro situazione clinica. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tre elicotteri del 118, due automediche, quattro ambulanze, un’autoinfermieristica, i vigili del fuoco di Guastalla e Reggio per estrarre i feriti dai veicoli e per mettere in sicurezza i mezzi coinvolti.