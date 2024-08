Pixel 9 Pro XL | più iPhone meno Android Specifiche e prime considerazioni

Leggi tutta la notizia su pantareinews

(Di lunedì 26 agosto 2024) Il primo contatto con9 Pro XL mi ha un po’ sconcertato, l’aspetto estetico ricorda molto gli ultimicon dimensioni generose e spessore eccessivo con un bordo che riprende esattamente quello di un15 Pro Max. La differenza la fanno i materiali,è realizzato in titanio mentre il telefono di Google è realizzato in alluminio, il bordo è lucido e scivoloso. La parte posteriore è poi caratterizzata da un modulo della fotocamera a dir poco ingombrante, è eccessivo nelle dimensioni e contiene tre sensori, il flash led e il termometro. Google9 Pro XL –tecniche9 Pro XL, molto piùcheGoogle ha lanciato la nuova seriein anticipo sulla consueta roadmap, il9 Pro XL è il modello pù costoso e performante di quelli disponibili in Italia.