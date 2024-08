Perdiamo un collega e un amico Muore storico infermiere Monasterio in lutto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 26 agosto 2024) Massa, 26 agosto 2024 –in, è morto loMauro Mantegazza. Se ne è andato improvvisamente ieri, durante il sonno a casa, lasciando un vuoto incolmabile nella sua famiglia e in quella di. Mario, 65 anni, era cresciuto professionalmente all’Ospedale del Cuore. Originario di Sarzana, arrivato giovanissimo, lavorava al laboratorio di Emodinamica. Estroso, capace di infondere coraggio e vicinanza, punto di riferimento per i colleghi esperti e per i più giovani – ricorda il– è stato protagonista e testimone della crescita dell’Ospedale del Cuore e di