Partorisce in vacanza in tenda non sapeva di essere incinta | Pensavo fosse il cibo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 26 agosto 2024) La storia di Zoe Doyle, una donna britannica che ha dato alla luce la sua terza figlia senza sapere di, è davvero straordinaria. Zoe, già madre di due bambini, si trovava in campeggio a Frishery Creek quando, il 1º agosto, ha partorito inaspettatamente in uno dei bagni della struttura. Convinta inizialmente che il mal di panciadovuto aldella sera precedente, Zoe ha capito solo in un secondo momento, quando ha iniziato a vedere sangue e sentire dolori sempre più forti, che stava per dare alla luce una bambina.Leggi anche: Tragedia a Barletta, accusa dolori in gravidanza: le prescrivono olio di ricino e il bambino nasce morto Il marito, accorso immediatamente, ha assistito al parto e ha aiutato a tagliare il cordone ombelicale.