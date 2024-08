Nebuloni presenta | Inter-Atalanta? Test importante per entrambe

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 26 agosto 2024)ha parlato di, partita che arriverà venerdì 30 agosto., secondo il giornalista,per. ESAME– Massimiliano, per Sky Sport, hato la partita tra: «Esameper, non dimentichiamo che l’ha avuto le tre trasferte per facilitare i lavori sulla curva Morosini. Lecce, Torino eche dirà qualcosina in più su questa, che anche stasera a sprazzi ha dimostrato di essere una squadra vera. Vedremo l’completa con gli arrivi di Rui Patricio e Cuadrado, più eventualmente un nuovo difensore centrale».