Napoli Manna accelera sulle uscite | quattro azzurri ai saluti

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di lunedì 26 agosto 2024) Giovannilavora sul calciomercato in uscita,pronti a salutare la maglia azzurra. Le ultime. Giovanni, di ritorno da Londra, si concentra ora sul mercato in uscita del. Il Corriere dello Sport fa il punto della situazione su. Per Alessio Zerbin, la trattativa con il Monza è in fase avanzata: “Il club azzurro e il Monza continuano a trattare per siglare il ritorno in Brianza di Alessio Zerbin.” Situazione in evoluzione per Gianluca Gaetano: “Gaetano è stato nel mirino del Parma e soprattutto del Cagliari che, a un certo punto, sembrava spedito verso la chiusura dell’affare. Poi, però, la distanza tra domanda e offerta è stata ritenuta eccessiva, tanto da procedere con il reintegro del centrocampista in squadra (ieri prima convocazione contro il Bologna).