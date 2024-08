MotoGP Bagnaia avanti di 43 punti su Martin alla domenica ma indietro di 38 al sabato!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 26 agosto 2024) Francamente, viene da chiedersi come diavolo sia possibile che tra Francescoe Jorgevi siano solamente 5di distanza in campionato. Sostanzialmente, l’italiano e lo spagnolo sonopari, nonostante Pecco abbia vinto la bellezza di 7 Gran Premi su 11! Sono tantissimi, soprattutto se considera comeator si sia imposto “solamente” in 2 occasioni. Dunque, il conteggio dei successi pieni dice 7-2 per il piemontese. Forse il madrileno è più costante? No!ha raccolto più podi (9-8) ed è finito a terra, almeno, una volta di meno! Insomma, dove sta la spiegazione di questo equilibrio che non è corroborato dai fatti? La risposta si chiama Sprint, perché se conteggiamo solamente iraccolti nei Gran Premi veri e propri, troveremmoa 218 ea 175.