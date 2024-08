Liga il Villarreal batte 4-3 il Celta Vigo | rigore al 100? decisivo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 26 agosto 2024) Un rocambolesco 4-3 apre la terza giornata di. A vincere è ilchein casa ilnel primo match del turno infrasettimanale. All’Estadio de la Ceramica partono bene gli ospiti, che chiudono il primo tempo avanti per 2-1 con i gol reti di Iglesias e Mingueza in risposta alla rete di Cardona. Nella ripresa i padroni di casa la ribaltano con il guizzo di Barry e l’autogol di Jailson. Poi l’illusorio 3-3 di Starfelt all’80’. Nel finale il definitivo 4-3. Al 98? il Var concede unai padroni di casa. Parejo dagli undici metri sbaglia, ma è abile a rire subito dopo in rete., il4-3 ilalSportFace.