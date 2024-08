L’arresto di mister Telegram Da anti Putin a re del dark web Il giallo dei rapporti con il Cremlino

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024) Ottaviani Da golden boy dell’informatica russa, ad arrestato speciale. Nella sua vita, Pavel Durov, ha bruciato tutte le tappe. Nato nel 1984 a San Pietroburgo, ai tempi ancora Leningrado, da padre russo e madre ucraina. Dopo aver passato l’infanzia a Torino, al seguito dei genitori, è divenuto ricchissimo a meno di trent’anni, e adesso che ne ha quasi 40 rischia di passarne 20 in prigione. La polizia francese lo ha messo in manette sabato notte mentre sul suo jet privato era appena arrivato dall’Azerbaigian. L’accusa è pesante. Omesso controllo sulla sua piattaforma, grazie alla quale gruppi criminali hanno potuto fare quello che volevano. E in effetti è così. A furia di far fare ai malviventi e ai trafficd’armi i loro comodi, Durov era diventato potentissimo, fino a passare quasi per la parte del martire, almeno per chi ci ha creduto.