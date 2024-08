Incendio di Pozzuoli del 24 agosto concentrazioni di diossine e furani inferiori ai valori di riferimento

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 26 agosto 2024) Dal monitoraggio dell’ARPAC giungono notizie confortanti; il monitoraggio andrà comunque avanti e vi terremo aggiornati In relazione all’che lo scorso 24è divampato presso la Ditta ME.PA sita nel comune di(Na), sono disponibili i risultati del monitoraggio die PCB dioxin like dispersi in atmosfera (si rimanda al precedente comunicato – sabato 24– sul sito arpacampania.it per un quadro più ampio dell’intervento svolto dall’Agenzia). Il primo ciclo di campionamento (24-25) evidenzia(pari a 30 fg/Nm3 I-TEQ),ai valori dicorrentemente utilizzati dalla comunità scientifica, in particolare alledi tossicità equivalente indicate dal Lai, organismo tecnico della Repubblica federale tedesca, dell’ordine di 0.150 pg I – TEQ (equivalenti a 150 fg/m3).