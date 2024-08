In spiaggia con gli amici a quattro zampe | ecco dove nelle Marche

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 26 agosto 2024) Ancona, 26 agosto 2024 – Sono tanti gli stabilimenti pet-friendly,diverse province della regione, attrezzati con docce, fonta, ciotole, spazi gioco, aree per il bagno. Insomma, tutto ciò che serve per godersi la vacanza con i “pelosetti” in libertà. Specialmente oggi, 26 agosto, quando si celebra la giornata mondiale del cane. L’elenco completo delle spiagge attrezzate si trova su Let’s visit, il portale della Regione dedicato al turismo. Qui ne riporteremo alcune. Le spiagge con spazi per i cani in provincia di Ascoli Piceno A Cupra Marittima (AP) le postazioni per cani risultano attualmente attivate negli chalet Alta Marea, Ba Beach, Borghetto Chalet, Chalet Gabry, Flammini, Il Gabbiano, Oasi, Terrazzo sul Mare - La Cappannina.