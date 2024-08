Il Carpi sogna una notte magica Il debutto in C è con il Rimini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 26 agosto 2024) Milleduecentodiciotto giorni dopo il "Cabassi" si riaccende per la Serie C. E’ ladi, che stasera alle 20,45 riporterà nello stadio di via Marx una gara professionistica, 3 anni e 4 mesi dopo-Padova del 25 aprile 2021, giorno della salvezza matematica della squadra di Pochesci, poi svanita col fallimento qualche settimana dopo. Una sfida speciale anche per mister Cristian Serpini, alfra i "pro" come molti suoi giocatori. "E’ stata una settimana positiva – le sue parole – con la crescita di tanti singoli. E’ bellissimo ripartire da dove abbiamo finito col Certaldo, spero che il pubblico sia ancora il nostro valore aggiunto, poi toccherà a noi sul campo. Il manto erboso? Hanno fato un ottimo lavoro, troviamo un campo in ottime condizioni". Il tecnico chiede alla squadra un impatto diverso rispetto e Feralpi e Clodiense.