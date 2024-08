Firenze rivive il concerto leggenda dei Beatles Sulla terrazza del Palazzo degli Affari

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 26 agosto 2024), 26 agosto 2024 - Nel 1969 isorpresero Londra con un live sul tetto dell'edificio che ospitava gli uffici della Apple, la loro casa discografica. Undiventato, a cui è dichiaratamente ispirato l’eventoOn The Roof, martedì 17 settembre (ore 19)Panoramica deldi, nel cuore della città . Allora come adesso, saranno 42 minuti di musica dal vivo, una cavalcata nel miglior repertorio dei Fab Four affidata a Iacopo Meille e Federico Piras, musicisti di lungo corso da sempre devoti al verbo di, e in cui non mancheranno perle dalle carriere solistiche di Paul McCartney e John Lennon. Come noto, infatti, quello del 1969 fu l’ultimodeie di lì a poco ognuno avrebbe preso la propria strada (non prima di dare alle stampe due album iconici come “Abbey Road” e “Let It Be”).