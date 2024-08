Fimer Mesi decisivi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 26 agosto 2024) Arezzo, 26 agosto 2024 – Sono settimane molto importanti per ladi Terranuova Bracciolini. In base alle ultime indiscrezioni, in questo periodo si starebbero infatti materializzando le manifestazioni di interesse per l’acquisto dell’azienda. L’asta, infatti, è partita lo scorso mese di luglio. La procedura prevede poi, nel caso tutto proceda regolarmente, l’offerta vincolante. Sui tempi nessuno si sbottona, ma è molto probabile che entro fine annoabbia un nuovo acquirente. I dipendenti che attualmente lavorano all’interno dello stabilimento valdarnese sono 240. E c’è grande attesa per conoscere il futuro di una realtà produttiva importante, che ha passato momenti decisamente complicati.