Fdi e Casapound come la Juve In Onda | il delirio in diretta di Luca Bottura | Video

(Di lunedì 26 agosto 2024) A una primissima impressione, Fratelli d'Italia e lantus non sembrerebbero avere nulla in comune. È vero, entrambe sono in testa: la prima nel gradimento degli elettori italiani, la secnella classifica del campionato di Serie A. Ma si tratta di due "sport" diversi. Al netto delle metafore, politica e calcio sono due cose molto diverse. E soprattutto se si sta affrontando intelevisiva il tema ostico del fascismo, sarebbe cosa buona e giusta dosare le parole. E non addentrarsi in paragoni fuori da ogni logica., ospite del talk show politico di La7 In, ha paragonato Fratelli d'Italia eallantus e alla sua squadra under 23. Secondo l'opinionista, ci sarebbe un ricambio generazionale tra i militanti die quelli del partito guidato da Giorgia Meloni. Proprioaccade per la Vecchia Signora.