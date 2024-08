Ex allenatore dell’Inghilterra muore a 76 anni

Leggi tutta la notizia su justcalcio

L'ex Sven-Goran Eriksson è morto all'età di 76, ha annunciato il suo agente. Eriksson ha dichiarato a gennaio che i dottori gli avevano diagnosticato un cancro e gli avevano dato "nella migliore delle ipotesi un anno" di vita, con il mondo del calcio che ha mostrato il suo sostegno allo svedese. Una dichiarazione ha affermato che Eriksson è "morto durante la mattinata a casa, circondato dalla famiglia". I fan sono stati invitati a pubblicare messaggi di condoglianze online. Siamo profondamente addolorati per la scomparsa del nostro ex direttore sportivo, Sven-Göran Eriksson. I nostri pensieri sono con i suoi cari in questo momento così triste