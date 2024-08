Eriksson addio al ‘profeta di Torsby’ | la carriera e i successi del tecnico gentiluomo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024) Roma, 26 agosto 2024 – Sven Goranha affidato il suo ultimo saluto a un docufilm, già sapendo il destino che lo attendeva di lì a poco, per colpa di una diagnosi impietosa, quella del tumore al pancreas. Ad annunciare la morte dell'exdella Lazio campione d'Italia è stata la famiglia, che gli è stata sempre al fianco in questi ultimi mesi di sofferenza ma anche di accettazione, per una malattia incurabile cheha vissuto come il prezzo dovuto “a una vita bellissima”. (FILES) Liverpool Legends' manager Sven-Goranapplauds the fans following the Legends football match between Liverpool Legends and Ajax Legends at Anfield in Liverpool, north-west England on March 23, 2024. Swedish football manager Sven-Goran, who coached England from 2001 to 2006, died on August 26, 2024 at the age of 76 after a battle with pancreatic cancer, his agent said.