Dipendenti fatti seguire dalle aziende | Licenziati per abuso della legge 104

(Di lunedì 26 agosto 2024) Pesaro, 26 agosto 2024 – Senza un gps non si va da nessuna parte. Lo sanno quelli che si mettono in viaggio in macchina, in moto, in bici. Ma ne sono al corrente anche le agenzie investigative che utilizzano il gps peri lavoratori infedeli diche usufruiscono104 per assistere familiari bisognosi. In realtà molti di questisfruttano la normativa per ritagliarsi un giorno di vacanza lasciando il familiare anziano con la badante o da solo. Lo svela un’indaginesocietà di investigazione Kontrol service di Fano con operatività nella nostra provincia e in quella di Rimini. Dice il titolare Alessandro Giuliani: “Abbiamo l’80 per cento degli incarichi dedicati al tracciamento deidelleche dichiarano di dover rimanere a casa per assistere familiari.