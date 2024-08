De Pascale batte su sanità e lavoro | Qui tra voi per ascoltare e capire ce la metterò tutta per avere fiducia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 26 agosto 2024) "Sono con voi per studiare, per guardare le persone all’altezza degli occhi, per cercare insieme le soluzioni ai problemi. Con l’orgoglio dell’Emilia Romagna che sae scrivere insieme il futuro". Così sabato sera, Michele de, candidato Presidente della Regione Emilia-Romagna per la coalizione del centro sinistra alle elezioni del 17 e 18 novembre, ha esordito all’incontro organizzato alla Festa dell’Unità di Bondeno. Prima si era arrampicato sull’argine del Cavo Napoleonico, aveva attraversato il ponte scrutando le acque del grande canale: "Dovevo assolutamente fermarmi a dire grazie a questa opera idraulica – ha ammesso – che ha salvato, dall’essere allagate, case e basiliche di Ravenna quando abbiamo avuto l’alluvione.