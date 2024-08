De Laurentiis scommessa da 150 milioni per Napoli e Conte

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 26 agosto 2024) La partenza choc in campionato, per quanto ilal debutto al Maradona sia riuscito a rimettersi in piedi cancellando la figuraccia di Verona, ha convinto Dead accorciare i tempi. Non che mancasse ancora molto al gong della sessione di calciomercato (le ore 24 di venerdì 30 agosto), ma l’evidenza dei limiti della rosa consegnata ad Antonioe lo sfogo del tecnico (“Mercato bloccato, situazione difficilissima ma io ho preso un impegno morale e comunque vada sarò qui a lavorare a testa bassa”) hanno suggerito che si andasse oltre le strategie decise a tavolino. Ecco perché l’arrivo di Romelu Lukaku è diventato realtà anche senza la soluzione del pasticcio Osimhen. E anche il viaggio in Inghilterra per aggiungere McTominay e Gilmour al centrocampo partenopeo ha quasi un senso di liberazione.