Darderi-Baez oggi in tv US Open 2024 | programma orario streaming ordine delle partite

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 26 agosto 2024) Luciano, unagrandi rivelazioni della stagione per il tennis italiano, si appresta a scendere in campo quest’contro Sebastiannel primo turno degli US. Debutto assoluto nel main draw di Flushing Meadows per l’azzurro, che aveva giocato a New York solo due anni fa perdendo nettamente con il colombiano Daniel Galan nelle qualificazioni. Di acqua ne è passata sotto i ponti da quel 24 agosto 2022, infattisi presenta al via del Major statunitense da numero 37 al mondo avendo addirittura sfiorato l’ingresso tra le 32 teste di serie. Il nostro portacolori affronterà stanotte l’argentino, n.21 del seeding più competitivo sulla terra rossa (proprio come il suo avversario) rispetto al cemento newyorkese.