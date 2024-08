Contro il Bologna si è visto un Napoli… E in attacco…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 26 agosto 2024) Il Napoli di Conteil: di seguito un articolo tratto dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. “Ieri il suo Napoli è sembrato Rocky, ha sofferto quando doveva, ma poi ha steso l’avversario, mandando in delirio il pubblico. «Sì, il Maradona è stato importante: per noi è stato il dodicesimo uomo. E a livello tattico siamo migliorati: con gli inserimenti di Di Lorenzo attacchiamo col 3-1-6. Ho grande fiducia nel gruppo storico – ancora Conte -, ho voluto che in tanti rimanessero qui ed è qualcosa di indissolubile per me e loro. Il primo ad essere dispiaciuto dopo Verona ero io: è stata una settimana bella tosta, ma ci siamo ricompattati ancor di più»”. Il reparto offensivo del Napoli Di seguito un altro articolo tratto dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. “Non tutti i problemi del Napoli sono risolti, sia chiaro.