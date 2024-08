Come finisce la serie L’incidente | due condanne e un incontro in carcere

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di lunedì 26 agosto 2024) La, attualmente su Netflix,con la condanna di Emiliano Lobo a due anni diper la morte di tre bambini, compreso suo figlio Rodrigo. L’imprenditore infatti, aveva incaricato un suo collaboratore, Moncho, di andare a comprare urgentemente del ghiaccio per la festa di compleanno di Rodrigo dicendogli che ci avrebbe pensato lui a fissare l’enorme gonfiabile al terreno, con gli appositi picchetti. L’arrivo di una telefonata di affari molto importante però, lo aveva distratto da quel proposito, e in quel momento una forte raffica di vento aveva sollevato il gonfiabile collocato in giardino, portando via con se i bambini che stavano giocando.