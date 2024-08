Chadia Rodriguez furiosa ad una serata | Vengo a darti due sberle

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di lunedì 26 agosto 2024) Ai concerti può succedere di tutto (lo sanno bene Giusy Ferreri e Michele Zarrillo), anche che un “fan” faccia delle affermazioni non appropriate. Durante uno degli ultimi show di, un ragazzo nel pubblico le ha detto di togliersi la camicia, probabilmente credendo di fare “bella figura” con gli amici e soprattutto pensando che la cantante non sentisse o replicasse. Peccato che al galletto di turno è andata male, anzi, malissimo. La rapper infatti ha sentito tutto e ha asfaltato il ragazzo in pochi secondi. “Cos’è che hai detto tu? Ascolta amore, se mi togliessi la camicia, poi sarebbe un problema per te. Porta rispetto, anche perché sei adulto e sei circondato da ragazzini, che poi imparano il tuo esempio di m***a. Ricordatelo! Credono che sia normale dire una cosa del genere. Levati la camicia cosa? Chelì adue