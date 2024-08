C’è un po’ di Napoli nel balletto con arie pucciniane in tournée in Africa australe

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 26 agosto 2024) Nel centenario della morte di Giacomo Puccini, l’Istituto Italiano di Cultura di Pretoria – in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia in Sud– ha reso omaggio al compositore commissionando uno spettacolo che ripropone in forma dida sue tre celeberrime opere: Madama Butterfly, Tosca e Bohème. L’operazione artistica dal titolo “Omaggio a Puccini – Tribute to Puccini” è stata affidata al “Joburg Ballet”: l’ensemble sudno ha iniziato sabato scorso, 24 agosto, una tournèe in tre tappe che, partendo da Pretoria, porterà lo spettacolo gratuito il primo novembre anche a Windhoek, capitale della confinante Namibia (l’appuntamento intermedio, il 1 settembre, a Sasolburg, a sud di Johannesburg). La coreografia delè affidata a Mario Gaglione, ballerino solista e coreografo presso lo stesso Joburg Ballet dal 2020.