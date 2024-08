Calcio Figc | Malascorta o Panichi caccia all’ultimo voto

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di lunedì 26 agosto 2024) Lunedì l’assemblea per eleggere il nuovo presidente ma la questione Alma Fano – Jesina diventa sempre più un rebus. Il presidente Chiariotti scopre tutte le carte deciso ad andare fino in fondo, costi quel che costi. L’8 settembre si comincia ma ancora non sono stati resi noti i calendari VALLESINA, 26 agosto 2024 – Oramai ilmarchigiano è entrato in un vortice e tutto diventa più difficile dando spazio alle diffidenze e ai pettegolezzi. Questo fa perdere di credibilità e potrebbe creare precedenti. La convocazione dell’assemblea elettiva per il rinnovo delle cariche fissata per il pomeriggio del 2 settembre, dove la corsa sarà tra l’attuale presidentee il suo vice, non è stata digerita da più parti.