Cade da un ponteggio e muore a 36 anni | lutto per Marco Ponghellini nella Curva del Piacenza

(Di lunedì 26 agosto 2024) È morto a 36l’operaio, precipitato da una Castelvetro Piacentino, a pochi chilometri da Cremona. L’incidente mortale è avvenuto lunedì mattina nell’azienda Vetreria Padana della frazione di Mezzano Chitantolo. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo è caduto da circa sette metri di altezza ed è deceduto sul posto., che stava lavorando come elettricista di una ditta in appalto, ha riportato gravissime lesioni e nonostante i tentativi di rianimazione non c’è stato modo di salvarlo. I carabinieri di Monticelli stanno indagando sull’accaduto per stabilire eventuali responsabilità. Grande tifoso delCalcio, era un membro conosciuto dellabiancorossa. Questo il ricordo scritto su Facebook dai compagni: “Trovare le parole per scrivere è praticamente impossibile, nessuno ci poteva credere.