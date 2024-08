Benevento-Cavese le parole di Auteri | Vinto con merito la condizione crescerà

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 26 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiBuona la prima anche se ilha dovuto sudare le proverbiali sette camice per avere la meglio di unamai doma ribaltando nella ripresa con Berra e Pinato il vantaggio iniziale dei metelliani con un autogol di Tosca. In fondo, considerando il periodo di forma non certo ottimale di gran parte della truppa giallorossa quello che contava era vincere e la squadra di(in qualche modo) lo ha fatto, al netto di una lista di assenti chilometrica. VINCERE – “Dopo aver preso gol abbiamo iniziato a subire perdendo le distanze. Ci siamo snaturati per tutto il primo tempo. Negli spogliatoi ho ricordato ai ragazzi alcune cose da fare. Nella ripresa la gara è cambiata e l’abbiamo vinta con. E’ vero che loro sull’1-0 hanno avuto un paio di occasioni e ci è andata bene. I cambi ci hanno dato una mano.