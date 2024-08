Bambino si perde dopo la giornata al mare attimi di paura poi chiede aiuto a un negoziante

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 26 agosto 2024) Ancona, 26 agosto 2024 – La bellaalin famiglia poteva avere un epilogo ben diverso. Ma per fortuna il, 11 anni, che per un disguido si è ritrovato solo, non si è perso d’animo: ha chiestoa un commerciante, che ha chiamato la polizia. Pocola partenza dali genitori si sono resi conto che il figlio non era rientrato nè con la loro auto nè con quella dei nonni e hanno chiamano il 112. Gli operatori hanno subito capito che si trattava dello stesso ragazzino che aveva chiestoe hanno fatto sì che il genitore potesse riabbracciare il figlio. E' successo ieri nei pressi di un negozio di Viale della Vittoria dove il, spaesato, ha chiesto ai proprietari di fare una telefonata spiegando di essersi perso e di non riuscire a mettersi in contatto con il padre.