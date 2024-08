Addio a Sven Goran Eriksson un signore del calcio Un breve ritratto

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 26 agosto 2024) Roma, 26 agosto 2024 – Il tumore incurabile al pancreas si è portato via-Göran. Il grande allenatore svedese, dopo una lunga battaglia, è morto all’età di 76 anni. Qualche giornè deceduto all’età di 76 anni dopo una lunga battaglia contro un tumore incurabile al pancreas. Qualche giorno fa, colui che portò la Lazio a vincere lo Scudetto nel 2000 disse di voler essere ricordato come un brav’uomo, invitando le persone a non essere triste per lui (leggi qui). Chi eraNato il 5 febbraio 1948 a Sunne, in Svezia,aveva avuto una carriera straordinaria come allenatore, guidando numerose squadre di alto livello tra cui la Nazionale inglese, Lazio, Roma, Manchester City e molte altre. Noto per il suo stile di gestione calmo e equilibrato,aveva dimostrato di saper gestire anche i giocatori più talentuosi e dal carattere forte.