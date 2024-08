Valeria Rossi choc | Quando avevo dieci anni sono stata abusata

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di domenica 25 agosto 2024) La cantautrice, nota per aver inciso il brano Tre Parole, ha recentemente raccontato di esserevittima di abusi. Originaria di Tripoli, da cui la sua famiglia è dovuta scappare, è cresciuta a Mentana, comune a 30 chilometri da Roma. “Siamo passati da essere una famiglia borghese a non avere più nulla. Mio padre Giuseppe aveva un’azienda di import-export e ha dovuto ricominciare da capo. Mia madre Clara riuscì a trovare un impiego al Cnr dopo aver vinto un concorso“, ha ricordato la cantante in un’intervista rilasciata a La Repubblica. Parlando della sua infanzia – segnata dal trauma familiare dovuto all’essere stati cacciati dalla propria patria –ha aggiunto: “Diciamo che non ho avuto una vita comoda. Ero una adolescente molto solitaria e chiusa in me stessa. In quei momenti è uscita una forte determinazione che poi mi ha sempre aiutata“.