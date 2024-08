Us Open al via per Sinner una prova da supereroe

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 25 agosto 2024) AGI - Il campione in carica (Nole Djokovic) che dopo la grande impresa olimpica cerca la riconferma americana. Il vincitore del Roland Garros e di Wimbledon (Carlos Alcaraz) che punta al triplete, ma che, prima sciogliendosi in lacrime dopo la sconfitta nella finale olimpica e poi spaccando la racchetta nel match perso contro Monfils a Cincinnati ha appena messo in mostra la vulnerabilitĂ della sua tenuta mentale. E naturalmente lui, Jannik, il numero uno del mondo, reduce dai giorni piĂą complicati della sua vita, quelli della positivitĂ al doping, della relativa assoluzione e del dimezzamento del suo cerchio magico con l'atteso licenziamento di Umberto Ferrara e di Giacomo Naldi, il preparatore atletico e il fisioterapista protagonisti dell'affaire Clostebol.