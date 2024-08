Smart con 4 a bordo si ribalta nel Napoletano morta bimba di 8 anni Uomo senza patente

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di domenica 25 agosto 2024) Incidentele stamattina a Giugliano in Campania, nel: unaFortwo con aquattro persone, due bambine con la madre e il compagno, si èta per cause ancora da accertare in via Domitiana. Una delle bambine, di ottoappena, èa causa dell’impatto. L'altra di 16è stata ricoverata in ospedale a Pozzuoli per probabili fratture. La madre è in osservazione nello stesso ospedale. L'alla guida, compagno della donna e non il padre delle bambine come inizialmente riferito, se l'è cavata con qualche escoriazione: stando alle prime informazioni erae l'auto non aveva assicurazione. Sul posto i carabinieri.Â