Serie C Il Carpi verso il debutto Vendite a gonfie vele

(Di domenica 25 agosto 2024) Procede col vento in poppa la prevendita per la sfida di domani sera col Rimini che segnerà il ritorno delin C. Dopo appena un giorno e mezzo di prevendita sono già quasi 1200 i tagliandi venduti: dal conteggio vanno esclusi i quasi 500 abbonati, gli accrediti e le scuole calcio che sono state invitate, che portano il totale già così vicino a quota 2mila, con ancora due giorni di prevendita disponibili. I tagliandi saranno acquistabili anche oggi solo online su Vivaticket e domani sia online che nel botteghino del piazzale della palestra ’Gallesi’ dalle 16 sino alle 21,30. Questi i prezzi: tribuna centrale 40 euro, laterali 25 (ridotto donna, U18, over 65 e disabili 23 euro), distinti 20 euro, curva 15 euro (ridotto 13), gratis gli U14. Dal campo.