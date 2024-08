Rissa fra minorenni due feriti e vandalismi a Castiglione della Pescaia

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di domenica 25 agosto 2024)– Alla fine il bilancio è di duein unafra ragazzini a. Una violenta lite, fra, in cui sono spuntati anche i coltelli. Sul posto sono arrivati i carabinieri e due ambulanzeCroce Rossa per soccorrere i, portati poi all’ospedale di Grosseto. Gli altri protagonistisi sono dileguati e sono in corso accertamenti dei carabinieri per individuarli. Ma all’indomani quello che resta è anche la rabbiaprima cittadina, per le conseguenze di quello che è successo. “Sono stanca, arrabbiata, delusa e amareggiata per tutto quello che è successo, di come le persone trattano il bene pubblico e non solo. Facciamo di tutto per portare il bello e la cultura e questi episodi, unici, distruggono il lavoro di anni”.