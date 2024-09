Riforma pensioni la proposta Perfetto-Armiliato-Gibbin se accolta realizzabile nel 2025?

Leggi tutta la notizia su pensionipertutti

(Di domenica 25 agosto 2024) Sono sempre più le persone anche nei commenti che risultano attratti dalla, anche se nessuno pare ancora averla presa in considerazione ai piani alti, forse ‘troppo futuristica’, forse non compresa del tutto, sta di fatto che ad oggi lanon ha ancora ricevuto risposte. Nonostante questo vi é qualcuno dei nostri lettori che spera e che si chiede ma nel caso, questapotrebbe vedere la luce già in autunno? Il Dott.chiarisce la questione tempistiche, qualora mai venisse presa in considerazione:anticipate, tempi suCosì il Dott.: “Sig. Andrea, lei domanda: “questaipotizzata, potrebbe vedere la luce già da questo autunno?”. Ebbene, sig. Andrea, la risposta alla sua domanda, se l’è data da solo: “ho forti dubbi.” Molti italiani sono in ferie.