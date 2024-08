Retegui lancia la sfida all’Inter | Andremo là per cercare di vincere

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 25 agosto 2024) Venerdì prossimo Inter-Atalanta a San Siro., al termine della partita contro il Torino, ha parlato in conferenza stampa.LA– Mateoha trovato un gol alla fine inutile ai fini del risultato finale, vista la sconfitta dell’Atalanta contro il Torino. Dopo Gian Piero Gasperini, l’attaccante italo-argentino ha parlato in conferenza stampando la, prossima avversaria della Dea: «Abbiamo fatto una grande partita, potevamo portare a casa i tre punti e non per pareggiare perché vogliamo. Abbiamo colpiti due pali, abbiamo sbagliato un rigore e un po’ di sfortuna. Se continuiamo a giocare così,mo tante partite. Ora l’Inter? Siamo pronti, sarà importante sia per noi che per loro.là perdi, abbiamo bisogno dei tre punti».