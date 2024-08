Napoli | in arrivo McTominay dallo United proseguono le trattative per Gilmour

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 25 agosto 2024) Ilsi prepara ad accogliere tra le proprie file un nuovo rinforzo: Scottdel Manchester. Il centrocampista scozzese di 27 anni arriva in Italia dopo un accordo trovato per 30 milioni di euro., spesso nel ruolo di trequartista o addirittura di falso 9 da Ten Hag, ha collezionato sette reti in trentadue partite e in nazionale ha segnato l’unico gol della Scozia agli Europei 2024. La dirigenza dei partenopei lavora parallelamente per un altro colpo in Premier League e sta trattando con il Brighton per, anche lui scozzese. Â: inleperSportFace.