Morta dopo una puntura Disposta l’autopsia

(Di domenica 25 agosto 2024) È stata fissata per la giornata di domanisul corpo della 42enne legnanese Giovanna Portale, deceduta venerdì mattina in ospedale a Sant’Agata di Militello pochi giorniessere stata ricoverata a causa degli effetti delladi un insetto. L’esame è stato disposto dal procuratore capo di Patti e l’inchiesta è stata avviata all’indomani della denuncia presentata dai famigliari della donna. La 42enne, nata a Legnano, residente a Villa Cortese e madre di una bimba di sei anni, si trovava in Sicilia in vacanza: Portale era stata ricoverata pochi giorni faladell’insetto e a fronte delle patologie comunicate dalla donna che avrebbero potuto causare complicazioni.