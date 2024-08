Montagna Troppi Incidenti per Imprudenza | Serve Maggiore Consapevolezza e Controllo

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di domenica 25 agosto 2024) L'Aquila - Le montagne italiane, meravigliose e imponenti, sono sempre più spesso teatro di tragedie causate dall'degli escursionisti. Daniele Perilli, presidente del Soccorso Alpino abruzzese, lancia un allarme sulla crescente pericolosità delle escursioni in, aggravata dall'atteggiamento troppo disinvolto di molti visitatori. “In soli dieci giorni abbiamo registrato un numero eccessivo di vittime. Il 95% deglicoinvolge escursionisti inesperti. È necessaria un'azione concreta da parte delle istituzioni: in Abruzzo si fa ancora troppo poco rispetto ad altre regioni del Nord, dove la comunicazione e i controlli sono molto più rigorosi", ha dichiarato Perilli in un'intervista rilasciata all'ANSA. Perilli sottolinea l'importanza di una corretta informazione e formazione per evitare tragedie.