Missione Albania via al boicottaggio anti-Italia Ecco l' uomo della Ong tedesca che ci ha dichiarato guerra

(Di domenica 25 agosto 2024) Parte oggi l'operazione “”. Alcuni attivistiongMission Lifeline si recheranno nel Paese con l'obiettivo di verificare le condizioni di uno dei due centri per migrche l'sta realizzando in base agli accordi siglati con Tirana. Comecipato da Libero, ladurerà una settimana. Tempo che servirà alla delegazione dell'organizzazione con sede a Dresda a raccogliere materiali e informazioni sulla situazione nel Paese da giornalisti, attivisti locali e ong. A preoccupare, si legge in un messaggio inviato da un membroMission Lifeline, Martin Kunze a un'altra attivista, «i potenziali problemi relativi ai diritti umani che possono scaturire da questo accordo».