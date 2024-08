LIVE Vuelta a España 2024 tappa di oggi in DIRETTA | magia di Yates che vince dopo 58 km in solitaria

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 25 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.40 Il gruppo maglia rossa taglia il traguardo con 3? 45? di distacco. Tutto sommato i corridori di questo gruppo sono riusciti a limitare i danni. 17.39 Questo il momento in cui Adamha tagliato il traguardo: Finish line stage 9? Llegada etapa 9?#La24 pic.twitter.com/UUzqDSkupn — La(@la) August 25,17.38 Il gruppo ha ripreso Enric Mas a poco più di un chilometro dalla conclusione. 17.37 Seconda posizione per Richard Carapaz. L’ecuadoregno ha tagliato il traguardo con 1? 39? di ritardo da. 17.35 Vittoria per Adamche ha attaccato a 58 km dall’arrivo provando a ribaltare la. 17.34 FLAMME ROUGE! 17.32 Ricordiamo che Antonio Tiberi si è staccato sulla prima salita dell’Alto de Hazallanas.